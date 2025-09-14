بابا الفاتيكان عن لعب دور الوسيط بشأن حرب روسيا وأوكرانيا: "غير واقعي"

شفق نيوز- الفاتيكان

استبعد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، يوم الأحد، احتمالية لعب الفاتيكان دور الوسيط في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا.

وقال البابا، في مقابلة صحفية، إن "الدعوة للسلام تختلف جوهرياً عن لعب دور الوساطة الفعلية"، وصفها بأنها "أقل واقعية".

وأضاف: "أود التمييز بين صوت الكرسي الرسولي الذي يدعو إلى السلام، وبين دور الوسيط، الذي أعتقد أنه مختلف تماما وأقل واقعية من الخيار الأول".

وجاء هذا التعليق عقب تصريحات سابقة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد فيها أن استضافة الفاتيكان لمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وكلاهما بلد أرثوذكسي، سيكون "غير مريح" وربما غير ملائم دينيا ودبلوماسيا.