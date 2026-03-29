بابا الفاتيكان: الرب لا يستمع لصلوات قادة الحروب

مع دخول حرب إيران شهرها الثاني، شدد البابا ليو بابا الفاتيكان، يوم الأحد، على أن الرب يرفض ​صلوات القادة الذين يشنون الحروب وتصبح "أيديهم ملطخة ‌بالدماء".

وقال البابا ليو، ⁠وهو أول بابا أميركي للفاتيكان، في كلمة ألقاها ​أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس ​بطرس في أحد الشعانين، إن "الرب يرفض ​الحرب، ولا يمكن لأحد أن يستخدمه لتبرير الحرب".

وأضاف ​أن "الرب لا يستمع إلى صلوات الذين يشنون الحروب، بل يرفضها قائلا: "حتى لو صليتم كثيرا، فلن أستمع إليكم: فأيديكم ​ملطخة بالدماء".

ولم يذكر البابا ليو أسماء أي ​من قادة العالم على وجه التحديد، لكنه كثف انتقاداته ‌لحرب ⁠إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ودعا البابا ليو، المعروف بحرصه الشديد في اختيار كلماته، مرارا إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع، وقال الاثنين الماضي، إن "​الغارات الجوية ⁠عشوائية ويجب منعها".

ويأتي هذا التحذير بعد أن استخدم بعض المسؤولين الأميركيين عبارات دينية لتبرير الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، فبراير، فيما أقام وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث صلوات مسيحية داخل البنتاغون تتعلق بالعمليات العسكرية.