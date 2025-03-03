إسرائيل تتحرك نحو حدود الأردن لإحباط "محاولات إيران"

إسرائيل تتحرك نحو حدود الأردن لإحباط "محاولات إيران"
شفق نيوز/ أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الاثنين، بالبدء في بناء سياج أمني بمنطقة غور الأردن.
وقال كاتس، إن السياج المزمع إقامته في غور الأردن "سيمنع تهريب الأسلحة ويحبط الإرهاب في المخيمات الفلسطينية"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وأردف "السياج في غور الأردن يأتي لإحباط محاولات إيران إقامة جبهة إرهابية شرقية ضدنا"، على حد تعبيره.
ولفت إلى أنه "سيتم العمل على بناء السياج الشرقي في الأشهر المقبلة ونقوم بتركيب مواقع (ناحال) على طول المسار".
يشار إلى أن لواء "ناحال"، أحد ألوية ما تسمى بـ"النخبة" بالجيش الإسرائيلي.