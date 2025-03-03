إسرائيل تتحرك نحو حدود الأردن لإحباط "محاولات إيران"

شفق نيوز/ أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الاثنين، بالبدء في بناء سياج أمني بمنطقة غور الأردن.

وقال كاتس، إن السياج المزمع إقامته في غور الأردن "سيمنع تهريب الأسلحة ويحبط الإرهاب في المخيمات الفلسطينية"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأردف "السياج في غور الأردن يأتي لإحباط محاولات إيران إقامة جبهة إرهابية شرقية ضدنا"، على حد تعبيره.

ولفت إلى أنه "سيتم العمل على بناء السياج الشرقي في الأشهر المقبلة ونقوم بتركيب مواقع (ناحال) على طول المسار".

يشار إلى أن لواء "ناحال"، أحد ألوية ما تسمى بـ"النخبة" بالجيش الإسرائيلي.