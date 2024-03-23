تعادل ضحايا 27 دولة اوروبية.. أرقام "صادمة" بأعداد الحوادث والوفيات خلال عيد نوروز في إيران

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم شرطة المرور الايرانية، العميد سعيد منتظر المهدي، بأن عدد الحوادث والوفيات أيام عيد نوروز كان "فظيعا"، منوها الى إنه إذا كان هناك خلل في الطرق والسيارات، فيجب بالمقابل القيادة بمزيد من العناية.

وجاء في تقرير لوكالة فارس الايرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، ان المتحدث منتظر المهدي، كشف عن زيادة إحصائيات حوادث المرور خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى انه في أقل من أسبوع فقد الكثير من الأشخاص أرواحهم وأصيب عدد كبير بالإعاقة أو الجروح.

ولفت إلى أن "الأدهى من ذلك أن معدل الوفيات السنوي بسبب حوادث المرور في البلاد يساوي إجمالي وفيات حوادث المرور في 27 دولة أوروبية"، متسائلا "أليست هذه الإحصائية فظيعة؟"

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا) أعلن، قائد شرطة الطرق الإيرانية العميد مؤمني انه "منذ بداية عطلة اعياد نوروز، فقد 373 شخصا في الحوادث"، مستدركا أن "هذا العدد سيرتفع بالتأكيد لأن بعض المصابين الذين هم في المستشفيات للأسف قد يموتون ويضافون إلى هذه الإحصائية".

وأضاف مؤمني ان "أكثر من 10500 شخص اصيبوا في هذه الأيام القليلة، ونحو 15 إلى 20% من هؤلاء المصابين أصيبوا بعوق دائم".

وأشار مؤمني إلى أن "44% من الحوادث خلال هذه الفترة كان سببها في المقدمة عدم الاهتمام"، مبينا أن "جزءا من عدم الاهتمام يتعلق باستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، وعلى الطرق أيضاً فإن 30% من حوادث الانقلاب يرتبط سببها بالتعب والنعاس، وعدم الحصول على الراحة الكافية، والسرعة في القيادة".