ايران: لا نعترف بالهيئة الحاكمة الأفغانية وطالبان جزء وليست الكل

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس، عدم اعتراف بلاده بـ"الهيئة الحاكمة الأفغانية" وضرورة تأكيد حكومة تكون طالبان جزءاً منها لا الكل، فيما لفت الى حق ايران القانوني بأحد الأنهر المشتركة مع أفغانستان.

وقال وزیر الخارجیة الإيراني، حسین امیرعبداللهیان في تصريح، اننا "لا نعترف بالهیئة الحالية الحاکمة الأفغانیة ونؤكد على لزوم تشكيل حكومة شاملة في افغانستان، لأن طالبان جزء من واقع أفغانستان وليس كلها".

واضاف عبد اللهيان "فيما يتعلق بمسألة مطالبة إيران بحقها من مياه نهر هلمند أجرينا محادثات مع السلطات الأفغانية ونعتقد أنه وفقا لاتفاقية 1351، ينبغي النظر في المسار القانوني في هذا الصدد".

وتابع وزير الخارجية الايراني "قلنا للسلطات الأفغانية أن مشكلة حق ايران من المياه لا يمكن حلها من خلال بيان سياسي، وأنه يجب متابعة هذا الأمر في إطار الإجراءات القانونية، والنزاعات الحدودية المتناثرة التي حدثت في الأشهر الماضية على حدود إيران وأفغانستان تثير القلق".

وفي إشارة إلى جوار إيران وأفغانستان ووجود حدود طويلة بين البلدين ، قال أمير عبد اللهيان في جزء آخر من حديثه بهذا الصدد: "لا يوجد سبيل آخر سوى التفاعل بين البلدين. نريد المساعدة في عملية تحقيق السلام والأمن في أفغانستان ، ولدينا توقعات متبادلة من الحكام الحاليين لأفغانستان".

وفي جزء آخر من تصريحه قال وزير الخارجية: لسنا راضين عن عدم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان ، وقد أعلنا هذا الأمر لحكام أفغانستان الحاليين. نحن لا نعترف بالهيئة الحاكمة الحالية لأفغانستان ونؤكد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان. كما أن طالبان جزء من واقع أفغانستان وليس كلها".

وأضاف "نحن مستاؤون من حرمان النساء والفتيات الأفغانيات من التعليم ونعتبر هذا السلوك مخالفا لتعاليم نبي الإسلام".