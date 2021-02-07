ايران: قد نضطر لاستيراد الغاز بسبب حجم الاستهلاك

شفق نيوز/ أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، اليوم الأحد، أن بلاده قد تضطر إلى استيراد الغاز بسبب حجم الاستهلاك، داعياً الإيرانيين إلى التعاون، وإصلاح نمط استهلاك الغاز والمياه.

وقال أردكانيان في تصريح صحفي، إن إصلاح نمط الاستهلاك، وهو موضوع مهم للغاية ليس مجرد عمل مجموعة وجهاز ووزارة، مبينًا أن أحد التحديات هو ضعف المجتمع الإيراني في كيفية استخدام الطاقة.

وأوضح أن كمية الطاقة التي نتلقاها لتوليد الكهرباء هي سُبع الغاز الذي يتم توصيله فقط إلى القطاعات المحلية والتجارية في البلاد، وتستخدم للتدفئة والطبخ، مبينًا أنه يتم توفير الكهرباء المولدة لجميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المنزلية، والتجارية، والزراعية، وللتصدير.

وذكر الوزير لإيراني أنه يتم استهلاك 880 مليون كيلو واط من الكهرباء في المدارس خلال ساعة واحدة.

وبحسب تقارير إيرانية رسمية، يتركز الاستهلاك الرئيس للغاز الطبيعي في المقاطعات الشمالية من البلاد، بما في ذلك غلستان، ومازندران، وجيلان، وخراسان الشمالية، وأذربيجان الغربية، وطهران.

وفي أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، شهدت العديد من المدن الإيرانية انقطاعًا مبرمجًا للتيار الكهربائي بسبب الاستهلاك الكبير، فيما انقطع الغاز عن بعض المدن أيضًا.