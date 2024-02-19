ايران: على الحكومة والشعب العراقي اتخاذ قرار بشأن إخراج القوات الامريكية

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن العلاقات الإيرانية العراقية في أفضل حالاتها والحكومتان لديهما ارادة مشتركة في المجالين الاقتصادي والتجاري، مطالباً حكومة وشعب العراق بـ"اتخاذ قرار بشأن تواجد القوات الامريكية".

ونقلت وكالة مهر الايرانية للأنباء، في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن كنعاني قوله في مؤتمر صحفي عقده في معرض الإعلام الإيراني في (مصلى الامام الخميني) حول العلاقات الإيرانية العراقية إن "العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، والآفاق المستقبلية للبلدين مليئة بالأمل وواعدة"، مشيرا الى ان "لدى الحكومتين ارادة مشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية".

وأضاف كنعاني أن "لدى العراق وإيران إرادة مشتركة في مجال الأمن على الحدود المشتركة، واللجان المشتركة تنشط لتنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين"، مشددا على انه "يعتبر التنفيذ الكامل لنصوص هذه الوثيقة في اتجاه تحقيق مصالح البلدين وتعزيز الأمن والاستقرار في البلدين".

ونوه كنعاني الى أن "بلاده لا تعتبر وجود القوات الأجنبية في العراق مساعداً على الاستقرار في هذا البلد"، لافتا الى أن "إيران تعارض بشكل أساسي وجود القوات الأجنبية في المنطقة".

وبالنسبة لتواجد القوات الأمريكية في العراق، أوضح كنعاني أنه "يجب على الحكومة العراقية والشعب العراقي اتخاذ قرار بهذا الشأن".