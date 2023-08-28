ايران: دخول نحو 2.5 مليون زائر إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية الإيراني يوم الاثنين دخول مئات آلاف الزائرين الايرانيين إلى العراق، مشيرا إلى أن حركة زوار الأربعين جيدة على الحدود مع العراق.

ونقلت وكالة تسنيم الايرانية للأنباء عن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قوله إن حركة الزوار على المعابر الستة مع العراق جيدة.

وأشار وحيدي؛ إلى أن عددا كبيرا من زوار الأربعين قد غادروا إيران حتى الآن، وقال: دخل ما يقرب من 2.5 مليون شخص للمشاركة في الأربعين.

وأشار وزير الداخلية الإيراني إلى أن حركة الزوار من جميع المعابر الستة مع العراق مستمرة.