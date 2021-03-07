ايران تهدد اسرائيل: ننتظر إشارة خامنئي لتسوية حيفا وتل أبيب بالأرض

شفق نيوز/ رد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الأحد، على التهديدات الإسرائيلية، مؤكدا أن تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، لتنفيذها.

وقال حاتمي مهددا، "سنسوي حيفا وتل أبيب بالأرض في حال ارتكاب إسرائيل أي حماقة ضد إيران"، لافتا إلى أن "إسرائيل تهدد بما هو أكبر من قدراتها، وأن هذا ناجم عن اليأس الذي تعيشه".

وأضاف، أن "إسرائيل ليست بالقدرة التي تؤهلها لتوجيه التهديدات العدوانية لإيران"، مشيرا إلى أن "طهران توصي الإسرائيليين بعدم إطلاق حتى التهديدات الكلامية، لأنهم ليسوا قادرين على تنفيذها".

وكان وزير الامن الاسرائيلي، بني غانتس، قد أعلن أن إسرائيل "تعدّ العدة" و"تُحدّث خططها" لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.