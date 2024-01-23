ايران تنفذ حكم الإعدام بمتهم مصاب بـ"اضطراب عقلي"

شفق نيوز/ ذكرت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن السلطات نفذت حكم الاعدام اليوم الثلاثاء، متهما بقتل ضابط شرطة وإصابة 5 آخرين، بعد أن دهسهم بسيارة خلال حركة احتجاجية اجتاحت البلاد في 2022.

وأثارت وفاة الشابة الكوردية الإيرانية، مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة في سبتمبر 2022، احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت لأشهر، في أكبر مظاهر للمعارضة للسلطات منذ سنوات. وكان قد ألقي القبض عليها بتهمة انتهاك قواعد الزي الإسلامي المعمول بها في البلاد.

وقالت الوكالة: "بعد تأييد المحكمة العليا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم محمد قبادلو، في وقت مبكر من صباح اليوم".

وبالإضافة إلى حكم الإعدام بتهمة القتل، صدر بحق قبادلو حكم إعدام آخر بتهمة "الإفساد في الأرض".

من جهتها؛ قالت منظمة العفو الدولية، إن حق قبادلو في محاكمة عادلة "انتهك"، وإن النظام القضائي الإيراني "لم يأخذ في الاعتبار إصابته بالاضطراب ثنائي القطب".

وقالت المنظمة: "صدر بحق قبادلو حكمان بالإعدام بعد محاكمات صورية جائرة للغاية، شابتها ‭'‬اعترافات‭'‬ ملوثة بالتعذيب، وعدم الأمر بإجراء تقييمات دقيقة لصحته العقلية، على الرغم من مشكلته العقلية".

وقالت الوكالة إن المزاعم المتعلقة بالمشكلة العقلية "غير صحيحة"، لأن المتهم نفاها أثناء محاكمته.