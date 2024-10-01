الحرس الثوري يعلن قصف إسرائيل بالصواريخ رداً على اغتيال "نصرالله" و"هنية" و"نيلفوروشان"

شفق نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة في قلب اسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال كل من إسماعيل هنية، وحسن نصر الله، ونيلفوروشان.

وقال الحرس الثوري في بيان رسمي، إن هذه العملية التي نفذناها جاءت بناءً على قرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبدعم مباشر من الجيش الإيراني."

وأشار البيان إلى أن الهجوم الصاروخي جاء كخطوة انتقامية ضد العدو، عقب استشهاد هؤلاء القادة الذين يعتبرون رموزاً للمقاومة.

كما هدد الحرس الثوري الإيراني، من أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى، مبينا أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات.