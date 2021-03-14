ايران تقترح على العراق الغاء "الفيزا"

شفق نيوز/ اقترحت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، إلغاء سمات الدخول بين العراق وإيران لمواطني البلدين.

وذكرت وكالة إرنا الإيرانية، أن وزارة الخارجية قدمت هذا المقترح إلى مجلس الوزراء الإيراني لدراسته والموافقة عليه، بعد اتفاقات مبدئية تم التوصل إليها بين الحكومتين العراقية والإيرانية بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين للمواطنين حصراً.

وبينت أن المقترح يأتي لوضع لوائح لإعفاء حاملي جوازات السفر "العادية" من تأشيرة الدخول بشرط المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أن المقترح قيد الدراسة والإقرار من قبل لجنة الشؤون السياسية والدفاع بمجلس الوزراء.