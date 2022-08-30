ايران تغلق الحدود البرية مع العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الثلاثاء، إغلاق الحدود البرية مع العراق وذلك على خلفية التوترات الأمنية التي تشهدها مناطق وسط وجنوب العراق.

ونقلت وكالة "إرنا" شبه الرسمية الإيرانية عن نائب وزير الداخلية الايراني لشؤون الامن وانفاذ القانون مجيد ميراحمدي، قوله في أعقاب التطورات والاضطرابات وفرض حظر التجول في عدة مدن عراقية، فقد تم اغلاق الحدود البرية لجمهورية إيران الإسلامية والعراق حتى إشعار آخر.

كما طالب من زوار العتبات المقدسة ومن يعتزم السفر الى العراق عدم الذهاب الى الحدود البرية، مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان عن الأنباء والمعلومات الاضافية من قبل وزارة الداخلية.