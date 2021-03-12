ايران تعلن تعرض احدى سفنها التجارية لـ"هجوم" في البحر المتوسط

شفق نيوز/ أعلنت شركة الشحن البحري التابعة للسلطات الايرانية، يوم الجمعة/ عن تعرض احدى سفنها لهجوم وصفته بـ"الإرهابي".

وقالت الشركة البحرية في بيان تداولته وسائل اعلام ايرانية؛ ان التقارير الواردة، تفيد باصطدام سفينة تجارية ايرانية بجسم متفجر، ما احدث حريقا جزئيا في مكان الانفجار وقد تم احتواء الحريق بجهود قبطان السفينة وطاقمها.

وأوضح المتحدث باسم شركة الشحن البحري الايرانية، ان "الاجراءات جارية للكشف عن مصدر هذا الهجوم الإرهابي".

وقال ان "هكذا ممارسات ارهابية تعتبر مصداقا للقرصنة البحرية وتتعارض مع القوانين الدولية بشأن آمن الملاحة التجارية"، مشيرا إلى أن "المتابعات الحقوقية ستجري عبر المؤسسات الدولية المعنية للكشف عن المتسببين".