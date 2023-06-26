ايران تعلن تصدير بضائع للعراق بأكثر من ملياري دولار

شفق نيوز/ أعلنت الجمارك الإيرانية، يوم الإثنين، أن تجارة البلاد الخارجية تبلغ 26.5 مليار دولار، مشيرة الى تصدير بضائع للعراق بأكثر من ملياري دولار.

وأفادت وكالة تسنيم، أنه "تم تصدير 35.5 مليون طن من البضائع بقيمة 12.5 مليار دولار في الربيع، باستثناء النفط الخام وزيت الوقود والكيروسين وتجارة الأمتعة، واستيراد 8.6 مليون طن من البضائع بقيمة 14 مليار دولار".

وبحسب التقرير، فقد زادت الصادرات غير النفطية خلال هذه الفترة بنسبة 42.24٪ من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وانخفضت بنسبة 84.8٪ من حيث القيمة، وزادت الواردات من حيث الوزن والقيمة بنسبة 1٪ و 79.5٪ على التوالي.

يشار إلى أنه بسبب انخفاض الأسعار العالمية لبعض سلع التصدير، بما في ذلك المنتجات البتروكيماوية، والتي زادت بنسبة 16٪ من حيث الوزن ولكنها انخفضت بنسبة 18٪ من حيث القيمة، فإن إجمالي كمية الصادرات غير النفطية واجهت مثل هذه التغييرات في الوزن والقيمة.

وذكر التقرير ان الصين والعراق وتركيا والإمارات والهند كانت الوجهة الأولى في تصدير البضائع، حيث بلغت 3 مليارات و500 مليون دولار و2 مليار و300 مليون دولار و1 مليار و700 مليون دولار و1 مليار و300 مليون دولار و489 مليون دولار تم تصديرها إلى هذه الدول الخمس.

كما أن أول 5 دول منشأ للبضائع المستوردة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام شملت الإمارات بقيمة 4 مليارات و100 مليون دولار، والصين 4 مليارات دولار، وتركيا 1 مليار 500 مليون دولار، وألمانيا 548 مليون دولار والهند 501 مليون دولار.

كما تم خلال هذه الفترة عبور 3 ملايين و 500 ألف طن من البضائع عبر إيران، والتي انخفضت بنسبة 86.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.