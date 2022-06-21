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ايران تعلن القبض على أشخاص قالت إنهم عملاء للموساد

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-21T09:56:17+0000
ايران تعلن القبض على أشخاص قالت إنهم عملاء للموساد

شفق نيوز/ اعلن المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية اعتقال أشخاص قال إنهم "عملاء" لجهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد".

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن المدعي العام في زاهدان (مركز المحافظة) مهدي شمس آبادي قوله إن "زملائنا في مديرية الأمن راقبوا الوضع منذ حوالي ثمانية أشهر، عن كثب، حتى أن اغتيال العلماء النوويين كان على جدول أعمال بعض هؤلاء الأشخاص".

وأضاف: "من خلال الإشراف الاستخباراتي القوي، تم التعرف على أعضاء الخلية واعتقالهم في كل محافظة من المحافظات المختلفة، وهناك الكثير من الأدلة ضد هؤلاء الأفراد لدرجة أنهم لم يعترضوا على الإطلاق على أوامر القبض الصادرة".

وتابع شمس آبادي أن "القضية الآن في مرحلة التحقيقات الأولية وسيتم إصدار لائحة الاتهام وإرسالها إلى المحكمة قريباً".

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