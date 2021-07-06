ايران تطل على البحر المتوسط عبر "سكك حديد عراقية"

شفق نيوز/ أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، يوم الثلاثاء، أن اولوية الحكومة الايرانية الجديدة هي ربط الخليج بالبحر المتوسط عبر "سكك حديد عراقية".

وقال روحاني، خلال افتتاح أكثر من 60 مشروعاً وطنياً عبر آلية الفيديو، إن ما بين 5 الى 8 مشاريع للخطوط الحديدية سيتم تدشينها قريباً، مضيفا انه عند اكتمال شبكة الخطوط الحديدية جنوب شرق البلاد فأن ميناء جابهار سيرتبط بالشبكة العامة أي أنه سيتصل ببحر قزوين واستارا وجمهورية تركمانستان.

وأشار روحاني إلى أن المناطق الحرة في مختلف النقاط الحدودية بلغت 15 منطقة، موضحاً أنه ستتم زيادتها بسرعة نظرا لتأثيراتها الايجابية جدا على قطاعي الاقتصاد والعمل.

وأكد روحاني اهمية اكمال شبكة الطرق الحديدية خاصة ربط مدينة خرمشهر جنوب البلاد بمدينة البصرة العراقية، مشيراً إلى أهمية هذا الربط.

وبين قائلاً، بما أن السكك الحديدية العراقية متصلة بسوريا فهذا يعني ان الارتباط مع العراق يعني ربط الخليج بالبحر المتوسط، وهذا ما سيكون على اولويات الحكومة القادمة.