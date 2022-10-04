ايران تطلق "قاطرة" فضائية لنقل الأقمار الصناعية بين المدارات

شفق نيوز / كشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الحكومة "قاطرة" فضائية قادرة على نقل الأقمار الصناعية بين المدارات.

وقال التلفزيون الحكومي نقلا عن اسوشيتد برس إن "الحكومة أطلقت (قاطرة) فضائية قادرة على نقل الأقمار الصناعية بين المدارات".

وأضاف الوكالة ان "مركبة الفضاء (سامان) الاختبارية صنعت في مركز أبحاث الفضاء الإيراني وأطلقتها وزارة الدفاع يوم الاثنين".

من جهته قال رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، حسن سلارية، للتلفزيون الرسمي إن المسؤولين "يأملون في استخدام واختبار القاطرة الفضائية الرئيسية في المستقبل القريب".

وكشفت إيران عن المركبة عام 2017، والتي يمكنها تقل نقل قمر صناعي من مدار إلى آخر. وواصلت إيران برنامجها الفضائي قائلة إنه مخصص لأغراض سلمية.

وتمتلك طهران برنامجا فضائيا مدنيا وعسكريا، وتخشى الولايات المتحدة من استخدامه لتعزيز برنامج الصواريخ البالستية.

وأطلقت طهران في يونيو صاروخا يعمل بالوقود الصلب إلى الفضاء، وفي أغسطس، نجح صاروخ روسي في إطلاق قمر صناعي إيراني من نوع "الخيام" إلى المدار. ورغم ذلك، شهدت إيران سلسلة من الحوادث المؤسفة وعمليات الإطلاق الفاشلة خلال السنوات الأخيرة

وكشف الحرس الثوري الإيراني في أبريل 2020 عن برنامجه الفضائي السري عبر إطلاق قمر صناعي بنجاح إلى المدار، حيث يدير الحرس بنيته التحتية العسكرية الخاصة بالتوازي مع القوات المسلحة النظامية الإيرانية.