سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ايران تطلق تهديداً جديداً: سندمر اسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-11T07:56:34+0000
ايران تطلق تهديداً جديداً: سندمر اسرائيل

شفق نيوز/ أطلقت القوة الجوية الايرانية والصاروخية، اليوم الخميس، تهديداً جديداً بتدمير اسرائيل في حال حالوت الاعتداء على ايران.  

وقال قائد قوات "الجو- فضاء" بالحرس الثوري عنيد حاجي زاده، إنه سيتم تدمير إسرائيل في حال شنت أي عدوان على إيران

وأضاف زاده، أنه "لا حاجة للحديث عن قدراتنا، العدو يعرفها ولذلك يطالب التفاوض حول قدراتنا الصاروخية و يسعى للحد من قدرات مسيراتنا.. حاولوا لسنوات منعنا من خلال الحظر العسكري و منعنا من شراء الأسلحة و لم يحققوا اي نتيجة"،  منوها بأن "المسيرات الايرانية شوكة في عيون الاعداء!".

وتابع قائلا: "إن السلطات الإسرائيلية تعلم أن بامكانها بدء المواجهة لكنها لن تكون من "ينهيها و النهاية ستكون بيدنا.. سوف يتم تدميرهم لو اعطونا الذريعة اللازمة.. الحكومة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن فرص بقائها و تعقد ندوات لمناقشة مخاوفها بهذا الخصوص هي إسرائيل.. و من يفكر بالتهديدات الوجودية محكوم بالزوال و لا يستطيع الحديث عن بلدان اخرى و تهديدها، هذه التهديدات لها مصارف داخلية في إسرائيل".

related

نتنياهو: الموساد اخترق قلب إيران لكشف مخططاتها النووية

Date: 2021-03-10 14:52:32
نتنياهو: الموساد اخترق قلب إيران لكشف مخططاتها النووية

أمريكا واسرائيل توجهان رسالة إلى إيران عبر غواصة نووية

Date: 2020-12-23 15:23:30
أمريكا واسرائيل توجهان رسالة إلى إيران عبر غواصة نووية

رفض الانسحاب أمام إسرائيل.. رياضي إيراني يقرر تمثيل دولة أخرى

Date: 2019-12-03 10:20:51
رفض الانسحاب أمام إسرائيل.. رياضي إيراني يقرر تمثيل دولة أخرى

الامارات واسرائيل تعملان على إنشاء مرفق استخباراتي يرصد إيران

Date: 2020-08-30 05:03:21
الامارات واسرائيل تعملان على إنشاء مرفق استخباراتي يرصد إيران

مسؤول أمريكي يكشف: هذه الدولة تقف وراء اغتيال "زاده"

Date: 2020-12-02 14:05:07
مسؤول أمريكي يكشف: هذه الدولة تقف وراء اغتيال "زاده"

ظريف: اسرائيل وراء استهداف "نطنز" وعلينا ألا نقع بـ"الفخ"

Date: 2021-04-12 06:50:00
ظريف: اسرائيل وراء استهداف "نطنز" وعلينا ألا نقع بـ"الفخ"

نتنياهو يعقد أول اجتماع استراتيجي لمناقشة الملف الإيراني

Date: 2021-02-22 09:12:29
نتنياهو يعقد أول اجتماع استراتيجي لمناقشة الملف الإيراني

المتحدث باسم القوات الإيرانية يهدد بـ"إبادة تل أبيب وحيفا" لو ارتكبت إسرائيل خطأ ضد بلاده

Date: 2021-01-27 16:28:08
المتحدث باسم القوات الإيرانية يهدد بـ"إبادة تل أبيب وحيفا" لو ارتكبت إسرائيل خطأ ضد بلاده