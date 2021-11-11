ايران تطلق تهديداً جديداً: سندمر اسرائيل

شفق نيوز/ أطلقت القوة الجوية الايرانية والصاروخية، اليوم الخميس، تهديداً جديداً بتدمير اسرائيل في حال حالوت الاعتداء على ايران.

وقال قائد قوات "الجو- فضاء" بالحرس الثوري عنيد حاجي زاده، إنه سيتم تدمير إسرائيل في حال شنت أي عدوان على إيران

وأضاف زاده، أنه "لا حاجة للحديث عن قدراتنا، العدو يعرفها ولذلك يطالب التفاوض حول قدراتنا الصاروخية و يسعى للحد من قدرات مسيراتنا.. حاولوا لسنوات منعنا من خلال الحظر العسكري و منعنا من شراء الأسلحة و لم يحققوا اي نتيجة"، منوها بأن "المسيرات الايرانية شوكة في عيون الاعداء!".

وتابع قائلا: "إن السلطات الإسرائيلية تعلم أن بامكانها بدء المواجهة لكنها لن تكون من "ينهيها و النهاية ستكون بيدنا.. سوف يتم تدميرهم لو اعطونا الذريعة اللازمة.. الحكومة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن فرص بقائها و تعقد ندوات لمناقشة مخاوفها بهذا الخصوص هي إسرائيل.. و من يفكر بالتهديدات الوجودية محكوم بالزوال و لا يستطيع الحديث عن بلدان اخرى و تهديدها، هذه التهديدات لها مصارف داخلية في إسرائيل".