ايران تشيد بمواقف السعودية: تتبع نهجاً جديداً

شفق نيوز/ أشادت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، بالمواقف التي تبنتها العربية السعودية في اتصالاتها مع طهران، مرجحة أن المملكة اتبعت نهجاً جديداً إزاء قضايا المنطقة.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي رضا عنايتي، في مقابلة نشرتها صحيفة "اعتماد" اليوم، إن إطلاق محادثات مع السعودية كان قراراً مبدئياً من القيادة الإيرانية، مؤكداً أن الطرفين حتى اليوم أجريا ثلاث جولات من الحوار في العاصمة العراقية بغداد، وأن انعقاد الجولة الرابعة مرتبط بالتوقيت المناسب لكلا الجانبين.

وأضاف أن "السعودية جادة في محادثاتها مع إيران، ولم يكن لدى الجانبين شروط مسبقة لبدء التفاوض".

وأكد عنايتي بأن إيران رحبت بجهود العراق الرامية إلى استئناف الحوار بينها والسعودية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حكومة طهران لا تعتقد أنها في حاجة إلى وسيط للتواصل مع الرياض.

وتابع "إننا دولتان قادرتان على التواصل مباشرة وإثارة أي مسائل بينهما، والحوار يتألف دائما من جزئين أولهما تجاوز سوء التفاهم وتخفيف التوترات وإزالة العوائق القائمة، والثاني توسيع التعاون وفتح ألف أوسع لتحقيق الأهداف، ولم يكن لدينا مع السعودية حتى الآن أي مشاكل في كلاهما".

وأشار إلى أنه لو كانت السعودية مستعدة لإطلاق الحوار مع إيران في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لما ترددت إيران في ذلك أيضاً.