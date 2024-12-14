ايران تزيح الستار عن "أحدث" إنجاز نووي

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام ايرانية، أنه تم اليوم السبت ازاحة الستار عن أول مولد الترددات الراديوية العالية الطاقة المحلية الصنع بالكامل بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية.

وافادت وكالة "مهر" للأنباء شبه الرسمية، انه اقيم صباح اليوم حفل إزاحة الستار عن إنجاز لمعهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية بعنوان "مولد الترددات الراديوية عالية الطاقة محلي بالكامل"، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي، في معرض طهران الدولي.

وفي هذا الحفل، أشار إسلامي إلى جهود المفكرين الإيرانيين فيما يتعلق بهذا الانجاز، وقال: "هذا النظام يعد من المكونات الرئيسية لمسرع الإلكترون ونحن في حاجة ماسة إليه في البلاد".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: "في أجزاء أخرى من المعرض، وخاصة جزء الزراعة النووية، نحتاج إلى التشعيع".

وأوضح اسلامي كذلك الخطوات المتخذة بشأن المستحضرات الصيدلانية المشعة وقال: "اليوم، تقوم المنظمة بتوزيع 69 مادة صيدلانية إشعاعية. كما نقوم أيضًا بالبحث في 20 من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، دخل بعضها المرحلة السريرية وسيتم طرحها في السوق بعد مرورها بالمراحل".

وتابع القول إنه "تؤثر هذه المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية على علاج الخلايا السرطانية ومحاربتها".