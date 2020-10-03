ايران تدخل على خط معارك أذربيجان وأرمينيا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بسقوط 10 قذائف داخل الأراضي الإيرانية جراء المعارك في إقليم قره باغ بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.

ولم توضح التقارير الإعلامية تبعية القذائف والجهة التي أطلقتها.

ويأتي هذا الحادث بعد أن حذرت إيران، في وقت سابق من السبت، طرفي النزاع في قره باغ من شن أي اعتداء على أراضي الجمهورية الإسلامية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "نؤكد عدم قبول وتحمل أي اعتداء على أرضنا من قبل أي من الأطراف المتنازعة ونحذر جميع الأطراف بجدية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة في هذا الصدد".