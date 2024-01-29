ايران تخلي مسؤوليتها من "هجوم الأردن"

شفق نيوز/ قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان، اليوم الاثنين، إن طهران ليست ضالعة في هجوم أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين في شمال شرقي الأردن بالقرب من الحدود السورية.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران نفت صلتها بهجوم نفذ بطائرة مسيرة في الأردن وأدى إلى مقتل جنود أميركيين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن طهران "تنفي ضلوعها بالهجوم" الذي استهدف قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرقي الأردن، على الحدود مع سوريا، وأودي بحياة 3 جنود أميركيين وجرح أكثر من 30 آخرين.

ونقلت "إرنا" عن المتحدّث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله إنّ "هذه الاتّهامات غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة"، وذلك تعقيبا منه على بيان لوزير الخارجيّة البريطاني ديفيد كاميرون دعا فيه طهران إلى "وقف التصعيد"، بحسب فرانس برس.

ويأتي هذا النفي بعد أن توعد الرئيس الأميركي جو بايدن بالرد على مقتل الجنود الأميركيين في الهجوم الذي تبنته فصائل عراقية.

كما يأتي بعد أن شنت أوساط من الحزب الجمهوري هجوما على بايدن، بسبب سياساته حيال إيران، واتهموه بالتهاون في مواجهة الميليشيات التي تدعمها طهران.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أعلنت عن ارتفاع عدد الجرحى الأميركيين في الهجوم على "موقع-22" العسكري في الأردن إلى 34 جريحا.

وقال بيان للبنتاغون، إن 8 جنود أميركيين نقلوا إلى مستشفى عسكري خارج الأردن لتلقي العلاج.

وأشار البيان إلى أن "موقع-22" العسكري الواقع شمال شرقي الأردن، يضم 350 جنديا أميركيا، ضمن قوات من سلاحي الجيش والجوّ، في إطار مهمة لمحاربة تنظيم داعش.

من جانبه، أدان الأردن الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند مبيضين، بأن الهجوم لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف القوات المسلحة الأردنية.

وفي هذا السياق، أكد أن بلاده ستستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، كما ستتصدى بكل حزم لكل من يحاول الاعتداء على أمنها.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أردني قوله إن عمان طلبت من واشنطن إرسال مزيد من الدعم والعتاد الدفاعي.

بسبب المخاوف من انخراط إيران و الجماعات التي تدعمها، في أي صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وأضاف المصدر أن الأردن أكد مؤخرا للولايات المتحدة الحاجة الملحة لتعزيز دفاعاته.