ايران تحدد 6 مدن عراقية لاقتراع رعاياها في الانتخابات الرئاسية

شفق نيوز/ أ كد السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي، السبت، استعداد البعثة الدبلوماسية على المساهمة في اجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية الثالثة عشرة، داعياً الرعايا الايرانيين المقيمين في العراق الى الى تسجيل حضورهم بـ"حماسهم المعهود" في هذه الانتخابات.

وقال مسجدي في تصريح اوردته وكالة الانباء الايرانية "ارنا"، إن التنسيقات جارية لتيسير الظروف لمشاركة المواطنين المقيمين داخل العراق في انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف أن صناديق الاقتراع ستوضع داخل المقر الرئيسي للسفارة الايرانية بالعاصمة العراقية بغداد، فضلا عن 5 صناديق اخرى داخل القنصليات العامة الايرانية في كل من النجف وكربلاء والبصرة واربيل والسليمانية.

وتجري انتخابات رئاسة الجمهورية لدورتها الثالثة عشرة في ايران الاسلامية، ستجرى يوم الجمعة 18 حزيران /يونيو 2021 في ارجاء البلاد، وبالتزامن مع ذلك اكدت السفارة الايرانية لدى العراق الى جانب القنصليات العامة التابعة لها في 5 مدن عراقية اخرى، استعدادها لاستقبال المواطنين الايرانيية في هذه العملية الانتخابية المصيرية.