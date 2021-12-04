ايران.. انفجار في مدينة تضم منشأة نووية وطهران تعلن استهداف جسم مجهول

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام إيرانية، يوم السبت، بسماع دوي انفجار في سماء مدينة بادرود على بعد 20 كيلومترا من منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وقال التلفزيون الإيراني، إن "الانفجار في سماء مدينة بادرود قرب نطنز كان جزءا من تمرين عسكري للدفاعات الجوية".

كما قالت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، إن "الانفجار ناتج عن استهداف الدفاعات الجوية بنطنز جسما مجهولا بسماء المدينة".

بدورها نقلت قناة العالم عن مصدر أمني قوله، إن "صوت الانفجار في سماء منطقة بادرود في قضاء نطنز ناجم عن اختبار منظومة الدفاع الجوي في التصدي لأي هجوم محتمل".

فيما اشارت وكالة انباء فارس الايرانية الى أن صوت الانفجار سمع لفترة قصيرة ورافقه ضوء شديد السطوع في سماء المنطقة.