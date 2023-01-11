ايران.. الثلوج تغلق المدارس وتعطل الدوائر الحكومية

شفق نيوز/ اجتاحت موجة من الأمطار والثلوج مختلف انحاء ايران خلال 24 الماضية وأدت لإغلاق المدارس وتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، وفق وسائل إعلام محلية هناك.

وأفادت التقارير الواردة، بأن موجة انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار وتساقط الثلوج اجتاحت مختلف محافظات إيران، خاصة في غرب وشمال غرب وجنوب غرب ووسط وشرق وشمال شرق البلاد، ما أدى الى قطع الكثير من الطرق بين المدن والقرى خاصة في المناطق الجبلية.

وذكرت تقارير، بثتها وسائل إعلام حكومية، أن ارتفاع الثلوج بلغ في بعض المناطق أكثر من متر واحد، مشيرة الى أن فرق جمعية الهلال الأحمر تعمل على إزالة الثلوج وفتح الطرق وإنقاذ الكثير من المواطنين الذين علقت مركباتهم في الثلوج.

وأشارت إلى أن تساقط الثلوج أدى إلى إغلاق المدارس في العديد من المناطق في البلاد وكذلك اغلاق او تقليل ساعات الدوام الرسمي للدوائر الحكومية فيها.