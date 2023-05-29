اوغلو "لا يعترف بالهزيمة": الانتخابات غير عادلة

شفق نيوز/ طالب المرشح الرئاسي التركي "الخاسر" كليتشدار أوغلو، أنصاره، بمواصلة ما سماه "النضال من أجل الديمقراطية"، وذلك بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان فوزه برئاسة تركيا بعد جولة انتخابات الإعادة.

وقال أوغلو في كلمته أمام أنصاره إن "هذه الانتخابات أظهرت رغبة الناس في تغيير حكومة استبدادية"، دون أن يعترف رسميا بالهزيمة.

وجاءت كلمة أوغلوا قبيل إعلان هيئة الانتخابات التركية في مؤتمر صحافي، عن فوز أردوغان رسميا بولاية رئاسية ثالثة.

وأبدى أوغلو حزنه "في مواجهة الصعوبات التي تنتظر تركيا".

وأكد أن "الانتخابات الأخيرة كانت أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات، وأن المرشح الآخر استفاد من كافة إمكانات الدولة".

وأعلن أردوغان، أمس الأحد، فوزه في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن "من يخدم الشعب لا يُهزم أبدا".

وقال أردوغان، مخاطبا حشودا من أنصاره أمام منزله في إسطنبول: "أشكر الذين نقلوا إلينا مرة أخرى مسؤولية حكم تركيا.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء أن أردوغان حصل على 52.09% من الأصوات، مقابل 47.91% لمنافسه كمال كليتشدار أوغلو، بعد فرز أكثر من 98.6% من صناديق الاقتراع.