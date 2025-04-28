اوروبا.. انقطاع واسع للكهرباء يشمل إسبانيا والبرتغال وفرنسا

شفق نيوز/ تعرضت إسبانيا والبرتغال، اليوم الاثنين، لانقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي، مما تسبب في حرمان ملايين المواطنين من الكهرباء، وسط تقارير عن مشكلات في الشبكة الكهربائية الأوروبية.

وأكدت مصادر رسمية في البرتغال لوسائل الإعلام المحلية أن الانقطاع شمل البلاد بأكملها، اضافة الى اسبانيا.

وأدى انقطاع الكهرباء إلى توقف العمل في مطار باراخاس الدولي بالعاصمة مدريد، كما تأثرت شبكات الاتصالات، حيث اشتكى سكان من البلدين من فقدان خدمة شبكات الهواتف المحمولة، وتوقفت الحركة في مطارات أخرى بالمنطقة كذلك.

كما علق العديد من الركاب داخل محطات المترو في عاصمتي البلدين، حيث توقفت القطارات في الأنفاق بين المحطات، كما امتد تأثير الانقطاع إلى المستشفيات، بما فيها مستشفى "لا باز" في مدريد.

وفي تطور سريع، عقدت الحكومة الإسبانية اجتماعاً طارئاً في قصر مونكلوا لمتابعة الأزمة، ودعت السلطات المواطنين إلى عدم الاتصال برقم الطوارئ 112 إلا في الحالات القصوى، لتجنب الضغط على خطوط الطوارئ.

وامتد الانقطاع أيضاً إلى إمارة أندورا ومناطق من فرنسا المتاخمة للحدود الإسبانية، مع ورود تقارير لاحقة عن تأثر مناطق في بلجيكا.

ولم تُعرف أسباب الحادث بعد، فيما أعلنت شركتا "إنديسا" و"إيبردرولا"، أكبر مزودي الكهرباء في إسبانيا، فتح تحقيقات لمعرفة ملابسات الانقطاع.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الخلل مرتبط بمشكلات في الشبكة الكهربائية الأوروبية، والتي أثرت على الشبكات الوطنية في شبه الجزيرة الإيبيرية.