انهيار منجم للذهب يوقع عشرات الضحايا في دولة افريقية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول في مجموعة منقبين ونائب محلي بمقتل أكثر من 70 شخصا في انهيار منجم للذهب بموقع للتنقيب في غرب مالي.

وقال عمر سيديبي، وهو أحد مسؤولي المنقبين عن الذهب في كانغابا، "بدأ الأمر بضجيج. بدأت الأرض تهتز. وكان هناك أكثر من 200 منقب عن الذهب في الموقع".

وانتهت أعمال البحث الآن وعثرنا على 73 جثة"، وأكد مسؤول محلي منتخب عدد الضحايا.

وذكرت وزارة المناجم في مالي في بيان نشرته، مقتل عدد من المنقبين، دون إعطاء أرقام دقيقة. وقدمت الحكومة "تعازيها الحارة للعائلات المكلومة والشعب المالي".

ودعا البيان "المجتمعات التي تعيش قرب مواقع التعدين وعمال مناجم الذهب إلى احترام متطلبات السلامة بدقة والعمل فقط في المناطق المخصصة لاستخراج الذهب".

وتتعرض مواقع استخراج الذهب بانتظام لانهيارات مميتة حيث يكون النشاط خطيرا وتسعى السلطات للسيطرة على الاستغلال الحرفي للمعدن.