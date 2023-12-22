انهيار منجم للذهب يخلف 7 قتلى في البيرو

شفق نيوز/ لقي سبعة عمّال مصرعهم، يوم الجمعة، جراء انهيار وقع داخل منجم للذهب في منطقة بونو بجبال الأنديز في البيرو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قائد شرطة بونو الجنرال إنريكي مونروي، قوله "تلقينا حتى الآن تقارير عن مقتل سبعة عمّال من جرّاء انهيار داخل منجم في قرية لا رينكونادا".

وأضاف أنّ "الحادث وقع صباح الخميس في منجم لاغو دي أورو الواقع على ارتفاع 5100 متر عن سطح البحر"، موضحاً "يبدو أنّه كان حادث عمل. انهيار على بُعد كيلومتر ونصف من مدخل المنجم، وتمّ إخراج الجثث وتظهر عليها كسور وآثار اختناق".

وهذه المنطقة الواقعة في جنوب شرق البيرو تضمّ الكثير من مناجم الذهب، العديد منها غير قانوني.