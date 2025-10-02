انهيار مدرسة في إندونيسيا يخلف ضحايا (فيديو)

شفق نيوز- جاوة الشرقية

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الخميس، أن 59 شخصاً ما زالوا عالقين تحت أنقاض مدرسة إسلامية انهارت مطلع الأسبوع الجاري في جزيرة جاوة، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن الحادث وقع في مدرسة "الخزيني" الإسلامية الداخلية بولاية جاوة الشرقية، مشيرة إلى أن معظم المفقودين من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة عبد المهاري أن "الإحصائية الأخيرة تؤكد وجود 59 شخصاً تحت الأنقاض"، مضيفاً أن "بعض الناجين ربما لم يبلغوا عن أماكن وجودهم بعد".

وبدأت السلطات تحقيقاً لمعرفة أسباب الكارثة، فيما تشير النتائج الأولية إلى وجود مشاكل هيكلية في المبنى وعدم التزامه بمعايير البناء.