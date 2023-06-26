انهيار مبنى سكني في الإسكندرية وسكان تحت الأنقاض

شفق نيوز/ انهار عقار مكون من 13 طابقا في حي المنتزة أول شرقي محافظة الإسكندرية، الإثنين، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار، بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، تحت الأنقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار.

ووقع بالعقار انشطار نصفي رأسي، وجاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض، ويستخدم العقار كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.