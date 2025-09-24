انهيار أرضي يخلّف حفرة بعمق 50 متراً أمام مستشفى في تايلاند

شفق نيوز- بانكوك

أفادت صحيفة "بانكوك بوست" التايلندية، يوم الأربعاء، بحصول انهيار أرضي أسفل طريق أمام مستشفى حكومي في العاصمة بانكوك.

وخلَّف الانهيار الأرضي، بحسب الصحيفة حفرة ضخمة أسفل الطريق بلغ عمقها 50 متراً وبقطر 30 متراً.

ومع تشكل الحفرة العميقة، سقط فيها عمودا كهرباء وسيارة شرطة، وأُغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى المنطقة المتضررة أمام حركة المرور إجراء احترازياً.

وما زال التحقيق جارياً في سبب الانهيار الأرضي، الذي لم يسفر عن أي إصابات بشرية رغم الانهيار العملاق.