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انهيار تام للمنظومة الكهربائية و"العتمة الشاملة" تخيم على لبنان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-09T11:54:27+0000
انهيار تام للمنظومة الكهربائية و"العتمة الشاملة" تخيم على لبنان

شفق نيوز/ أفاد شبكة LBC اللبنانية، يوم السبت، بأن "العتمة الشاملة" ستخيم على عموم البلاد بعد انهيار المنظومة الكهربائية بالكامل.

وذكرت الشبكة أن شبكة الكهرباء انفصلت بشكل كامل ودخل لبنان في العتمة بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد الوقود في محطات توليد الطاقة، وتدني انتاج الكهرباء الى ما دون الـ٢٠٠ ميغاواط.

واشارت الى انه في هذه الأثناء، تحاول مؤسسة كهرباء لبنان اجراء المناورات لإعادة بناء الشبكة العامة يدويا في ظل غياب مركز التحكم الوطني الذي تضرر كلياً بسبب انفجار مرفأ بيروت.

وفي أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حذرت مؤسسة كهرباء لبنان من الانقطاع العام والشامل للكهرباء بعد نفاذ مخزون المحروقات لديها، أو عدم التمكن من تأمين استقرار وثبات الشبكة الكهربائية.

وأعلنت المؤسسة أنها "استنفدت جميع الخيارات والإجراءات الاحترازية التي لجأت إليها، ولم يعد في إمكانها تأمين حد أدنى من التغذية بالتيار الكهربائي بسبب هذا الوضع الخارج عن إرادتها وستعمد إلى إبقاء جميع المواطنين على بينة في ما يخص التيار الكهربائي".

وكانت وزارة الطاقة والمياه في لبنان قد أعلنت عن رفع سعر الوقود ورفع الدعم رسميا عن مادة المازوت، في وقت قال محللون إن ارتفاع سعر المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وبالتالي سيقلل من القدرة الشرائية للمواطن ويسهم في هبوط في المستوى المعيشي وسينتشر الفقر ويزداد التفاوت الطبقي.

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