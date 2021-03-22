انهيار الليرة البنانية بعد فشل اجتماع عون والحريري

شفق نيوز/ هوت الليرة اللبنانية بنحو 25 % يوم الإثنين بعد التقارير التي تحدثت بأن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري فشلا في التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة جديدة.

وقال متعاملون إنه تم تداول الليرة في السوق السوداء التي يطغى عليها الفوضى بشكل كبير بقيمة 11 ألفا مقابل الدولار الأمريكي صباح الإثنين، ثم تراجعت إلى حوالي 11900 بعد الظهر، قبل أن تهوي إلى نحو 13800 في المساء.

وصعدت الليرة إلى حوالي 10500 مقابل الدولار في اليومين الماضيين، وسط أجواء تفاؤل بشأن ما كان سيسفر عنه لقاء عون والحريري.

وهبطت الليرة مساء اليوم بعد تصريحات الحريري، إثر لقائه مع عون في قصر الرئاسة في بعبدا، والتي اعتبرها مراقبون بأنها متشائمة.

ورأى متعاملون أن اتجاه الليرة سيتقرر بعد كلمة مقررة لعون مساء الإثنين، والتي سيتحدث فيها عن اجتماعه مع الحريري.