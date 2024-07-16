انقلاب ناقلة نفط قبالة السواحل العمانية وفقدان طاقمها

شفق نيوز/ أعلن مركز الأمن البحري العماني اليوم الثلاثاء، إن ناقلة النفط برستيج فالكون التي ترفع علم جزر القمر انقلبت قبالة ساحل الدقم.

وقال المركز لرويترز؛ إن ناقلة نفط ترفع علم جمهورية القمر المتحدة، وذلك على بعد 25 ميلًا بحريًا جنوب شرقي رأس مدركة بولاية الدقم.

وأشار المركز في منشور له على الصفحة الرسمية بمنصة "إكس"، إلى أنه تم تفعيل عملية "بحث وإنقاذ" بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة مجموعة بورصات لندن أن وجهة الناقلة كانت عدن باليمن.

وأضاف الأمن البحري العماني إن طاقم الناقلة المنقلبة "برستيج فالكون" مازال مفقودا.