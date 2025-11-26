انقلاب في غينيا بيساو والجيش يعلن السيطرة الكاملة

ضباط في جيش غينيا بيساو يعلنون السيطرة على البلاد

شفق نيوز- بيساو

أعلن عسكريون في غينيا بيساو، يوم الأربعاء، "السيطرة الكاملة" على البلاد و"تعليق العملية الانتخابية" وكذلك إغلاق كل النقاط الحدودية في البلد الأفريقي.

وكان سكان محليون وصحفيون من وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة "رويترز" أفادوا بوقوع إطلاق نار الأربعاء قرب القصر الرئاسي وأمام مقر اللجنة الوطنية للانتخابات في عاصمة غينيا بيساو.

وبحسب المصادر ذاتها، شوهد بعض المارة أمام القصر الرئاسي ومقر لجنة الانتخابات وهم يفرّون بحثاً عن ملجأ، بينما استمر إطلاق النار في نحو الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

وأجرت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا انتخابات رئاسية الأحد الماضي ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية غداً الخميس.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عمر سيسكو إمبالو مع أبرز منافسيه فرناندو دياس. ولم يتضح من يقف وراء إطلاق النار حتى الآن. ولغينيا بيساو تاريخ من الانقلابات.

أنطونيو يايا سيدي، المتحدث باسم إمبالو، قال إن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً على لجنة الانتخابات لمنع إعلان نتائج التصويت.

وأضاف أن المسلحين من أنصار دياس، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك.

وشهدت الدولة الساحلية الصغيرة الواقعة بين السنغال وغينيا تسعة انقلابات على الأقل خلال الفترة بين عامي 1974، عندما نالت الاستقلال عن البرتغال، و2020، حينما تولى إمبالو منصبه.