انقلاب عسكري وحديث عن اعتقال رئيس بلد أفريقي

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام عربية وأجنبية، يوم الأحد، بأن الاضطرابات الأمنية التي تشهدها العاصمة الغينية كوناري تأتي على خلفية محاولة انقلاب عسكري هناك، فيما لفتت إلى ورود معلومات عن اعتقال الرئيس ألفا كوندي.

ونقل موقع Guineenews عن مصادر غينية، قولها إن "العسكريين الانقلابيين اعتقلوا الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عاما وعددا من كبار المسؤولين الآخرين في البلاد".

وذكرت مجلة Jeune Afrique أن محاولة الانقلاب يقودها "عناصر في وحدة النخبة للمهام الخاصة في الجيش"، مشيرة إلى أن "المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي تعرضت منذ صباح اليوم لقصف مكثف".

واعتقلت السلطات الغينية، بوقت سابق من الأحد، 25 عسكريا متورطا في محاولة الانقلاب، فيما أكد موقع Guinee News سماع دوي إطلاق النار في أنحاء متفرقة من العاصمة وضواحيها.