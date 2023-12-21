انقطاع واسع في منصة أكس (تويتر) بمختلف دول العالم

شفق نيوز/ تعرضت منصة (X) تويتر سابقا، إلى اعطال واسعة شملت مناطق مختلفة من العالم.

وذكر موقع "داون ديتكتور" المختص في مراقبة أعطال المواقع الإلكترونية؛ أن انقطاعات على مستوى العالم في منصة "إكس"، تويتر سابقا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ومازال مئات آلاف المستخدمين يواجهون اختفاء لمنشوراتهم على المنصة وعدم القدرة على قراءة منشورات أخرى.

وعرض على موقعه مخططا لتقارير المشكلات التي تم إرسالها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أوضح الموقع أنه لا يبلغ عن حصول مشكلات إلا عندما يكون عدد التقارير التي أبلغت بحصول مشاكل أعلى بكثير من الحجم النموذجي أو الطبيعي عادة.

يشار إلى أن منصة إكس التي تتيح للمستخدمين نشر رسائل وفيديوهات قصيرة، فضلا عن التفاعل فيما بينهم، والتي تعتبر وسيلة مهنية بالنسبة للعديد من الصحافيين حول العالم، كانت واجهت مؤخراً بعض الانتقادات والاتهامات بمعاداة السامية أو المساهمة في نشر خطاب الكراهية والعنف.

إلا أن مالكها رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك نفى كل تلك الاتهامات، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد لاسيما المعلنين بالضغط عليه أو تقييد حرية التعبير على المنصة.