انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في دولة خليجية

شفق نيوز / شهدت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي، طال العاصمة مسقط، في حدث نادر الحدوث في الدولة الخليجية المنتجة للنفط.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، في منشور على تويتر، نقلا عن هيئة تنظيم الخدمات العامة، إن "أكثر المحافظات تأثرا بالانقطاع المفاجئ في الكهرباء هي مسقط، وأجزاء من جنوب الباطنة، وشمال وجنوب الشرقية، والداخلية".

وأعلنت الهيئة أنه "من المتوقع عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى جميع أجزاء الشبكة خلال الساعات المقبلة".

ولم تذكر الهيئة سبب انقطاع الكهرباء، في هذه الدولة المنتجة للنفط.