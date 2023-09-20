انقطاع تام للكهرباء في تونس

شفق نيوز / أعلن مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، منير الغابري، يوم الأربعاء، انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام في عموم البلاد.

وقال الغابري في تدوينة على حسابه على فيسبوك إن "الأسباب ما زالت إلى حد الآن غير معلومة"، مفنداً ما يتداول حول حصول "انفجار في محطة رادس" وأن الفرق الفنية بصدد العمل لعودة التيار الكهربائي".

إلى ذلك، أكد بيان وزارة الداخلية التونسية أن الوضع الأمني مستقر وأجهزة الأمن تواصل المحافظة على الأمن العام.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن حريقا نشب في محطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز برادس، وهرعت الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم ولايات البلاد.