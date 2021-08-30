انقطاع الكهرباء عن مليون منزل في أمريكا

شفق نيوز / تسبب إعصار "إيدا" أكثر من مليون منزل وشركة دون كهرباء في ولاية لويزيانا جنوبي الولايات المتحدة.

ووفقًا لموقع "poweroutage" الأمريكي، لا توجد كهرباء عند 1000809 أسرة في لويزيانا، أما في ولاية ميسيسيبي المجاورة، فكان أكثر من 40 ألف منزل بدون كهرباء.

​وضرب الإعصار الذي تم تقييمه من الدرجة الثانية، ساحل لويزيانا، أمس الأحد، واشتد فوق الولاية، حيث تجاوزت رياحه 165 كيلومترًا في الساعة.

​وأكدت السلطات المحلية في لويزيانا "إيقاف تزويد مدينة نيو أورلينز تمامًا بالتيار الكهربائي بسبب تأثير الإعصار".

​وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، عن كارثة طبيعية في ولاية لويزيانا، فيما دعا الجهات المختصة إلى الإسراع بإنقاذ أرواح المواطنين.