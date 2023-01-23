انقطاع التيار الكهربائي في عموم باكستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطاقة الباكستانية، يوم الاثنين، انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد بسبب عطل في الشبكة.

وقالت الوزارة في بيان: "وفقا للمعلومات الأولية تعرضت الشبكة الوطنية في باكستان لفقد الترددات مما تسبب في حدوث عطل كبير. وهناك عمل سريع لإصلاح الشبكة".

واتخذت الحكومة الباكستانية، في وقت سابق، خطوات لتوفير الكهرباء، بما في ذلك مطالبة موظفيها بالتوقف عن العمل يوم السبت، وإلغاء السفر غير الضروري، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ.

كما أمرت إدارة إسلام أباد بإغلاق مجموعة كبيرة من الأعمال التجارية، والتي تشمل أيضًا الفنادق ودور السينما وقاعات الزفاف، في أوقات محددة بين الساعة 9 مساءً والساعة 11:30 مساءً، للشهرين المقبلين.