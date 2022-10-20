سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انقسام بين المانيا وفرنسا يتصدر قمة أوروبية عن الطاقة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-20T20:57:15+0000
انقسام بين المانيا وفرنسا يتصدر قمة أوروبية عن الطاقة

افتتح قادة الاتحاد الأوروبي، قمة ليومين، وسط انقسام بشأن ما إذا كان يمكن للكتلة أن تفرض سقفا لأسعار الغاز وكيفية القيام بذلك بهدف احتواء أزمة الطاقة.

ولأول مرة، يقع الثنائي القيادي التقليدي للاتحاد الأوروبي - ألمانيا وفرنسا - في معسكرين متعارضين، إذ عبرت ألمانيا عن شكوكها وأجلت خططها بشأن سقف الأسعار، فيما يريد معظم أعضاء المعسكر الآخر المضي قدما في تحديد السقف. حسبما ذكرت "أسوشيتد برس".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال لدى وصوله للمشاركة في القمة: "دورنا هو التأكد من وجود وحدة أوروبية وأن ألمانيا جزء منها...ليس من الجيد لألمانيا ولا لأوروبا أن تعزل نفسها. من المهم أن نجد إجماعا على المقترحات التي تحتاج لإجماع واسع".

بينما قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن أي خلاف يدور حول الأسلوب وليس الهدف، وأضاف: "يجب أن تنخفض أسعار الغاز والنفط والفحم. يجب أن تنخفض أسعار الكهرباء، وهذا أمر يستدعي جهدا مشتركا من جانبنا جميعا في أوروبا".

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال إن بلاده تخشى أنه "إذا تم تحديد سقف مرتفع للغاية، فإن الإمدادات ستبحر ببساطة عبر أوروبا وتذهب إلى أماكن أخرى".

وأضاف أن "الجميع يريد أن ينخفض سعر الغاز، لكن المرء يريد التأكد من استمرار واردات الغاز".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تحدث في بداية القمة ـ عبر الإنترنت عن بعد من كييف ـ وطلب استمرار المساعدات لتتجاوز بلاده الشتاء.

 

related

ألمانيا تعتزم حظر حزب الله وادراجه بقائمة المنظمات "الارهابية" أوروبياً

Date: 2019-12-19 14:13:16
ألمانيا تعتزم حظر حزب الله وادراجه بقائمة المنظمات "الارهابية" أوروبياً

ايران غاضبة من موقف مشترك لبريطانيا-فرنسا-المانيا

Date: 2019-09-24 10:17:54
ايران غاضبة من موقف مشترك لبريطانيا-فرنسا-المانيا

"فضحية التجسس".. ماكرون وميركل يوجهان طلباً لواشنطن

Date: 2021-05-31 19:28:13
"فضحية التجسس".. ماكرون وميركل يوجهان طلباً لواشنطن

إيران ترفض اتهاماً من ثلاث دول أوروبية وتقترح مبادرة لدول المنطقة

Date: 2019-09-24 17:41:23
إيران ترفض اتهاماً من ثلاث دول أوروبية وتقترح مبادرة لدول المنطقة

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الهجوم التركي على سوريا

Date: 2019-10-09 19:26:43
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الهجوم التركي على سوريا

ألمانيا ترفض المشاركة في العملية الأمريكية لتأمين الملاحة في هرمز

Date: 2019-07-31 19:08:27
ألمانيا ترفض المشاركة في العملية الأمريكية لتأمين الملاحة في هرمز

ماكرون في خطاب الفوز: سنجعل أوروبا أكثر قوة

Date: 2022-04-24 20:51:06
ماكرون في خطاب الفوز: سنجعل أوروبا أكثر قوة

المانيا تفتح ابوابها امام المهاجرين وتحدد المواصفات المطلوبة

Date: 2019-12-14 17:13:26
المانيا تفتح ابوابها امام المهاجرين وتحدد المواصفات المطلوبة