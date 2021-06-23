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انقسامات حادة في مجلس الشيوخ بشأن إصلاح القانون الانتخابي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-23T19:19:57+0000
انقسامات حادة في مجلس الشيوخ بشأن إصلاح القانون الانتخابي

شفق نيوز / عرقل أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوما الأربعاء، مشروعاً ديمقراطياً لـ"إصلاح القانون الانتخابي"، ينص على تمديد فترة التسجل على اللوائح الانتخابية حتى يوم الاقتراع ضمنا.

وأسفرت العرقلة عن انقسامات حادة حول مسألتين جوهريتين في النظام الديمقراطي تقعان في صلب حجج الرئيس السابق دونالد ترامب، لنقض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهما الحق في التصويت والسبل المختلفة لإدلاء الناخب بصوته.

وينص الإصلاح الواسع النطاق للقانون الانتخابي الذي يطرحه الديمقراطيون "على توسيع إمكانية التسجل على اللوائح الانتخابية بما في ذلك يوم الاقتراع، وإلزام الولايات بالسماح بالتصويت المبكر، والمطالبة بمزيد من الشفافية حول تمويل الحملات الانتخابية بما في ذلك من الرئيس نفسه، من خلال إرغامه على كشف بياناته الضريبية".

وعارض جميع الجمهوريين الحاضرين في المجلس بدء المناقشات حول مشروع الإصلاح الديمقراطي للقانون الانتخابي، ما يجمّد النص، أقله في الوقت الحاضر.

يشار إلى أن مشروع الإصلاح الانتخابي، يحظى بدعم الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يعتبره ضروريا لصد الهجمات "غير المسبوقة إطلاقا" على حق الأقليات في التصويت، بحسبه.

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