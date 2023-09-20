انقرة تقدم رواية جديدة لهجوم مطار "عربت": بي كي كي يحتجز السليمانية رهينة

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، العراق إلى تصنيف حزب العمال "بي كي كي" وأذرعه كـ"تنظيمات إرهابية"، فيما بينت ان هجوم مطار عربت جاء بسبب عناصر من جهاز مكافحة الارهاب تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني مع عناصر الـ(بي كي كي).

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "تطورات الانفجار الذي وقع في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري في مطار عربت بمدينة السليمانية شمالي العراق مثيرة للاهتمام".

وأوضحت أنه تبين أن "عناصر من مجموعة مكافحة الإرهاب" التابعة لـ "الاتحاد الوطني الكوردستاني كانت تجري تدريبات مع إرهابيي بي كي كي/ واي بي جي أثناء الانفجار".

وأضافت: "يعد هذا التطور خطيراً لأنه كشف بوضوح تعاون بعض العناصر الأمنية التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني مع عناصر التنظيم الإرهابي".

وأشارت الخارجية التركية الى أن هذا "الحادث الأخير أكد مجدداً مدى دقة تدابيرنا حيال السليمانية، التي احتجز التنظيم الإرهابي سكانها كرهائن".

وتابعت: "نتطلع من الحكومة المركزية العراقية وسلطات إقليم كوردستان العراق تصنيف بي كي كي وأذرعه كتنظيمات إرهابية، ومكافحة الإرهاب بشكل صادق وملموس".

وكان رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، أدان، أمس الأول الاثنين، القصف الذي استهدف مطار عربت الزراعي في السليمانية بطائرة مسيرة مجهولة المصدر، مبينا أن "هذه العملية الإجرامية هي خرق فاضح لحدود إقليم كوردستان والعراق وتأتي ضمن المؤامرات التي تستهدف تخريب أمن واستقرار إقليم كردستان ومنطقة السليمانية بشكل خاص".

وكان مصدر حكومي في السليمانية، قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق من يوم الاثنين، باستهداف مطار عربت الزراعي الواقع جنوب شرقي السليمانية.

وبين أن الاستهداف تم عبر طائرة مسيرة مجهولة الهوية بحسب المعلومات الأولية، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

ولاحقاً كشف مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، أن القصف تسبب بسقوط 6 قتلى و3 جرحى كحصيلة أولية لغاية الآن.