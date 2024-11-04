انفجرت قبل وصوله بـ20 دقيقة.. طائرة مسيّرة تُجبر نتنياهو على إلغاء زيارته للحدود اللبنانية

شفق نيوز/ أُجبِر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إلغاء زيارة إلى بلدة المطلة على الحدود مع لبنان، وهو في طريقه لها، وذلك بعد انفجار طائرة دون طيار، حسبما أفادت سائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت الوسائل أن، "الطائرة انفجرت في المطلة قبل نحو 20 دقيقة من وصول نتنياهو المُقرر لها"، مشيرة إلى أنه توعد بتوجيه ضربات قوية لـ"حزب الله" خلال زيارة للحدود الشمالية مع لبنان، وفقاً لـ"سبوتنيك عربية".

من جانبه، علق مكتب نتنياهو على التقارير التي تفيد بأنه اختار عدم مقابلة سكان شمال إسرائيل وإلغاء الزيارة بقوله: "على النقيض من التقارير الكاذبة في وسائل الإعلام، لم يطلب رئيس الوزراء نتنياهو إلغاء زيارته إلى المطلة اليوم"، مشيرا إلى أن العكس هو الحقيقة، حيث طلب نتنياهو مرارًا وتكرارًا زيارة عمق الميدان، لكن السلطات الأمنية هي من منعته من ذلك.

وقام نتنياهو بجولة على مناطق بالقرب من الحدود اللبنانية برفقة ضابط القيادة الشمالية الجنرال أوري جوردين، وقائد الفرقة 91 البريجادير جنرال شاي كليبر وضباط الوحدات، وأجرى تقييما للوضع مع القادة حول الوضع العملياتي، وكذلك خطط الدفاع والهجوم لمواصلة النشاط في الشمال.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، "استهداف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون الإسرائيلية برشقة صاروخية".

وقال "حزب الله"، في بيانات متتالية، إن قواته "استهدفت أيضا مستوطنات "إييليت هشاحر" و "شاعل" و "حتسور" و "دلتون" برشقة صاروخيّة".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الحزب أنه "نفذ 28 عملية تصدي لمحاولات تقدّم القوات الإسرائيلية وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة".