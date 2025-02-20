انفجار 3 حافلات في تل أبيب (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بوقوع ثلاثة انفجارات داخل حافلات في تل أبيب.

وقالت إن انفجار حافلتين فارغتين وقع في وقت واحد في موقفين مختلفين للسيارات في بيت يام ولم يتم الإعلان عن تسجيل إصابات.

وأوضحت المصادر أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجارين في جنوب تل أبيب ناجمان عن هجوم.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن حافلة ثالثة انفجرت في بيت يام.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية، إنه "تم التحقيق في محاولة هجوم بالقنابل، وتتواجد القوات في الموقع وتقوم بتفتيش المنطقة".

وأشارت إلى أنه تم توجيه تعليمات لسائقي الحافلات في المدينة بالتوقف وتفتيش مركباتهم.