انفجار يهز واشنطن وأنباء عن ضحايا (فيديو)

شفق نيوز – واشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الأحد، بوقوع ضحايا إثر انفجار سيارة هز جنوب العاصمة واشنطن.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن شخصاً قُتل وأصيب اثنان آخران في انفجار سيارة هزّ منطقة سكنية قرب واشنطن، حيث تسبب الانفجار بأضرار في منازل مجاورة.

وقالت السلطات المحلية، إن بعض المنازل معرضة لخطر الانهيار، بحسب ما نقلت الصحيفة الأمريكية.

لكن تقارير إخبارية أخرى نفت وقوع أضرار في المباني أو إصابات أو ضحايا.

وبحسب وسائل إعلام، تم استدعاء قوات الأمن إلى موقع الحادث، التي طوقت المكان ومنعت الاقتراب منه.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" عن شاهد عيان قوله، إن الانفجار الذي وقع في شارع 23 الجنوبي في أرلينجتون بولاية فيرجينيا كان بسبب شاحنة "مرسيدس بنز سبرينتر" سوداء اللون .

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شاحنات مرسيدس من هذا النوع إلى انفجار، حيث سبق ووقع 11 انفجاراً لشاحنات "مرسيدس بنز سبرينتر" بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

لكن ما يزال السبب النهائي وراء الانفجار غير معروف، وتجري السلطات الأمريكية تحقيقاً في سبب الانفجار.