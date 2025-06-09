انفجار يهز قاعدة عسكرية أميركية في اليابان وإصابة 4 جنود

شفق نيوز/ شهدت قاعدة "كادينا الجوية"، أكبر منشآت القوات الجوية الأميركية في اليابان، انفجاراً مفاجئاً صباح اليوم الاثنين، داخل موقع مخصص لتخزين الذخيرة في منطقة أوكيناوا الجنوبية.

وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، فإن الانفجار وقع في منشأة مؤقتة لتخزين القنابل غير المنفجرة، وتسبب في إصابة أربعة أفراد على الأقل، مؤكدة أنه لم تسجّل إصابات خطيرة حتى الآن.

ووفقا ً لوسائل إعلام محلية من بينها وكالة "جيجي" و"إن إتش كاي"، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن طبيعة الانفجار لا تزال غامضة، بينما تستمر التحقيقات لتحديد أسبابه وحجم الأضرار الناتجة عنه.

وقال يوتا ماتسودا، وهو مسؤول محلي في بلدة يوميتان القريبة من موقع الانفجار: "تلقينا أنباء عن وقوع انفجار داخل منشأة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، وتحدثت التقارير عن إصابات، لكن لا تتوفر لدينا تفاصيل إضافية حتى الآن".

وتعد قاعدة كادينا الجوية نقطة استراتيجية بالغة الأهمية للوجود العسكري الأميركي في منطقة المحيط الهادئ، إذ تقع على بُعد نحو 370 ميلاً فقط من تايوان.